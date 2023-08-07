Millet İttifakı ortağı Demokrat Parti, yerel seçime adaylarıyla girecek

Genel seçime Millet İttifakı ortağı olarak giden DP, gelecek yıl mart ayında yapılacak yerel seçim için kararını verdi.

Cumhuriyet'ten Mehmet Oflaz'a konuşan DP Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, "81 ilde kendi adaylarımızı ve meclis üyelerimizi çıkartacağız. Kendi logomuz ve kurumsal kimliğimizle seçimlere katılacağız” dedi.

Yürüttükleri çalışmalar neticesinde Ege ve Güneydoğu bölgesinde iddialı olduklarını ifade eden Aksoy, şöyle devam etti: “Kurumsal kimliğimizle birlikte o bölgelerde, güçlü olan adaylarla seçime gireceğiz. Şu an birçok talep geliyor, biz de değerlendiriyoruz. Demokrat Parti olarak biz sadece adaylara odaklanmadık. Meclis üyeleri de bizler için önemli. İstanbul ve Ankara’ya baktığımızda, Meclis çoğunluğu sizde olmadıktan sonra belediye başkanları ciddi sıkıntı yaşıyor. Dolayısıyla Meclis üyeliklerinin de büyük titizlikle üzerinde duruyoruz."

İşbirliğine kapı açık

Yerel seçimlerde işbirliği de yapabileceklerini ifade eden Aksoy, “Seçim yaklaştıkça bu durum daha da belirginleşir. Yerel seçimlerde işbirliği yapmak daha da önemlidir. Her partinin kendi kitlesi vardır ve işbirliği sayesinde mikro düzeyde daha fazla etkili olabilirsiniz” dedi.