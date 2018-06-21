Millet İttifakı Tutum Belgesi açıklandı
Millet İttifak'ındaki İttifaktaki 4 partinin çalışmaları sonucunda üzerinde anlaşmaya varılan Millet İttifakı Tutum Belgesi açıklandı.
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın Tutum Belgesi açıklandı.
24 Haziran'daki seçimlere 3 gün kala JW Marriot Hotel'de 4 Partinin genel başkan yardımcılarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda açıklanan belgede kuvvetler ayrılığı, çoğulcu demokrasi, rekabetçi siyasal zeminin yeniden inşası, cumhurbaşkanlığının yetkileri, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile OHAL'in derhal kaldırılması ve terörle etkin mücadele yer alıyor.
Ayrıca belgede ifade ve basın özgürlüğüne de vurgu yapılıyor.