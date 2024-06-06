Milli Eğitim Bakanı Tekin'den yeni müfredat açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir tanıtım programında eğitim ve öğretimde müfredat değişikliğine gitme kararının arkasında yatan nedenleri sıraladı.

Tekin, “Biz çocuklarımızın Harezmi Modeli'nde olduğu gibi okulda öğrendikleri teorik bilgileri pratik hayata geçirebilmeleri, beceriye dönüştürebilmeleri için müfredatı değiştirdik. İtiraz edenler buna mı itiraz etmiş anlamış değilim. Biz diyoruz ki, çocuklarımız Türkçe'yi, ana dilini güzelce kullansın. Bunu uygulayarak göstersin diyoruz, geleceğin yazarları olsun. Buna mı itiraz ediyorlar, anlamış değilim. Müfredat değişiklikleri ile yapmak istediklerimiz işte budur. Çocuklarımızın okulla bilgi yüklenen kişiler olmasını değil, öğrendiklerini hayata geçirebilecekleri ortamlar oluşsun. Öğrendiklerini beceriye dönüştürebilecekleri şeyler oluşsun diye şu ortamı oluşturalım diye müfredatlarımızı değiştirdik. Çocuklarımızın üzerine şu ortamlara zaman bırakmayacak bilgi yükünü alalım diye müfredatlarımızı değiştirdik” dedi.

"Müfredatın ağırlığını yüzde 35'in üzerinde azaltmak için değiştirdik"

Müfredat değişikliği ile ilgili gelen eleştirilere değinen Bakan Tekin, “Çocuklarımızın üzerindeki bilgi yükünü, okullarımızdaki müfredatın ağırlığını yüzde 35'in üzerinde azaltmak için müfredatımızı değiştirdik. Uluslararası raporlarda çağdaş dünyanın verilerinde bize yöneltilen eleştirileri ortadan kaldırabilmek, sizin müfredatınız çok ağır, sizin müfredatınız sadece bilgi odaklı, beceriye dönük değil eleştirilerini ortadan kaldırmak için müfredatımızı değiştirdik. Çocuklarımız, geleceğe, geleceğin Türkiye'sine, toplumuna, milletine, bayrağına faydalı olabilmek için değerlerine sahip çıkabilsin diye müfredatımızı değiştirdik. Bu değişikliğin sonuçları böyle olacak” şeklinde konuştu.

Velilere seslenen Bakan Tekin, “Artık çocuklarımız okullara daha severek gidecekler, okullarda öğrendikleri bilgileri hayata geçirebilecekler. Bugün burada Harezmi Modeli için 71 okulumuz var. İnanıyorum ki müfredatımız hayata geçtikten sonra 76 bin okulumuzun şurada tamamı bu şekilde sahip çıkacaklar. Bugün Geleceğin Yazanları Projesi'ne Sultangazi'de 21 okulumuz dahil olmuş. Biz istiyoruz ki önümüzdeki yıl 76 bin okulumuzun tamamında Geleceğin Yazarları Projesi hayata geçsin. Çocuklarımız, hayatlarının çok az bir kısmını bizimle okullarda geçiriyorlar. Asıl büyük kısmını sizlerle yani aileleriyle geçiriyorlar. Siz çocuklarımızın okuldaki gayretlerine, öğretmenlerimizin okulda sizin çocuklarınız için yaptıkları fedakarlıklara biraz destek olursanız, çok güzel bir tablo ortaya çıkacak. O yüzden ben velilerimize de özellikle alkış istiyorum, onlara da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda tartışma yaratmıştı

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat olarak bilinen eğitim-öğretim programlarının esas aldığı modele verilen isim tartışmalara yol açmıştı. Model, mevcut programlardaki eksiklikleri gidermekten çok ideolojik bir gündemle hazırlandığı yönünde sık sık eleştiriliyor.