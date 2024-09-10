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Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri öldürüldü: 3 kişi gözaltına alındı

İstanbul Ataşehir'de, araba satın alan Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri, 250 bin TL’lik alacağı yüzünden çıkan tartışmada silahla vurularak öldürüldü. Cinayetle ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Türkiye Kick Boks Federasyonu başsağlığı mesajı yayınlayarak, “İstanbul ili Milli Hakem ve Antrenörlerimizden Caner Tikicieri vefat etmiştir. Merhuma Yüce ALLAH’ tan rahmet, kederli ailesine ve spor camiasına başsağlığı dileriz” ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
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İddiaya göre araba satışı sebebiyle ismi öğrenilemeyen bir arkadaşından 250 bin TL alacağı vardı.

Geçtiğimiz günlerde Caner Tikicieri'ni arayan arkadaşı yanına çağırarak borcunu ödeyeceğini söyledi. Ancak Tikicieri, geldiğinde üzerine kurşun yağdırdı. Saldırgan olay yerinden kaçarken Tikicieri, hayatını kaybetti. Polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

Federasyon başsağlığı mesajı yayınladı

Türkiye Kick Boks Federasyonu’da başsağlığı mesajı yayınlayarak, “İstanbul ili Milli Hakem ve Antrenörlerimizden Caner Tikicieri vefat etmiştir. Merhuma Yüce ALLAH’ tan rahmet, kederli ailesine ve spor camiasına başsağlığı dileriz” ifadesini kullandı.

 