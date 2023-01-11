Milli Muharip Uçak hangardan çıkmaya hazırlanıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü (TUSAŞ) Temel Kotil, “Mühendis sayımız 6 bine yaklaştı, bir ordumuz oluştu. 1200 kişiden 6 bin kişiye geldik. Artık olayları paralelleyebiliyoruz. 50 bin çekirdekli süper bilgisayarımız var. Bütün bu çekirdekler aynı anda analiz yapıyorlar. Komplike bir analizi parçalara bölüp sonuçta birleştirip veriyorlar. Mühendis sayımız çok iyi gittiği için yılda 1000 mühendis artırıyoruz. Aslında verdiğimiz sözleri erken tutacağız" dedi.

Kotil, Milli Muharip Uçak Projesi'nde kamuoyuna yansıyan fotoğraflara ilişkin, "Milli Muharip Uçak'ımızı motor çalıştırarak 'roll-out'a (hangardan çıkış) hazırladık. Bundan sonra tören için Sayın Cumhurbaşkanımızdan gün bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Kotil, Atak-2 helikopterinin gövdesinin bitmek üzere olduğunu, onun da yakında iniş takımları üzerine geleceğini belirterek, "İniş takımları üzerinde durmak, yavru güvercinler gibi yürümeye başladıkları anlamına geliyor. İnşallah söz verdiğim tarihleri tutacağız" diye konuştu.

3 bin kişi daha istihdam edilecek

Temel Kotil, yaklaşık 3 bin kişi aldıkları 2022 yılında çalışan sayısının 13 bine ulaştığını ve benzer sayıdaki işe alımla bu yılı 16 bin kişiyle bitireceklerini bildirdi.

İnsansız savaş uçağı Anka-3 projesine ilişkin soruları da yanıtlayan Kotil, "Uçaklarımızın yanında eskort edecek. Bayağı büyük, Aksungur'dan daha güçlü, atak. Anka-3'ü önümüzdeki aylarda ortaya çıkaracağız. Radara karşı daha duyarlı, kendini göstermeyecek. Üzerindeki sistemleri hızlı şekilde hedefi olan yerlere götürecek. Süpersonik hava aracı ise biraz daha sonraki yıllarda gelecek" diye konuştu.