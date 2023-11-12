Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi 400 milyon lira: Tam, yarım ve çeyrek biletler de belli oldu

Milli Piyango'nun 2024 yılı için belirlediği büyük ikramiye ödülü belli oldu. İkramiye ve bilet fiyatları Milli Piyango'nun resmi web sitesinden duyuruldu.

2024 büyük ikramiyesi ne kadar?

Milli Piyango, 2023'te 200 milyon lira, 2022'de 120 milyon lira, 2021'de 100 milyon lira, 2020'de ise 80 milyon lira büyük ikramiye belirledi. 2024 yılı içinse büyük ikramiye geçen yıla göre yüzde 100'lük artışla 400 milyon lira oldu.

Yılbaşı çekilişi tam, yarım ve çeyrek biletler

Yılbaşı özel çekilişi için tam bilet fiyatını 400 lira olarak belirledi. Yarım biletler 200 liraya alıcı bulurken, çeyrek bilet 100 liraya satılacak.

Milli Piyango, yılbaşı özel çekilişini 31 Aralık 2023'de saat 17:30'da yapmaya başlayacak.