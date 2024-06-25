Milli Savunma Bakanı Güler, Savarona'da incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul Tersanesi Komutanlığındaki inceleme ve denetlemeleri sırasında Dizayn Proje Ofisindeki çalışmalara ilişkin de bilgi aldı. Güler ayrıca Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası olan ve aslına uygun olarak restorasyonu yapılan Savarona'da incelemelerde bulundu" ifadeleri kullanıldı.

'Savarona' deniz eğitimlerinde kullanılacak

Atatürk'ün manevi mirası Savarona, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine 17 Ağustos 2023'te alınmış, sonrasında İstanbul Tersanesi Komutanlığı havuzunda kapsamlı onarıma tabi tutulmuştu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından 'Savarona'nın, Deniz Harp Okulu öğrencilerinin eğitim sürecinde kullanılması planlanıyor.