Milli Savunma Bakanı Güler, Savarona'da incelemelerde bulundu
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'manevi mirası' olarak bilinen ve aslına uygun restorasyon çalışmaları süren Savarona'da incelemelerde bulundu. Söz konusu çalışmaların ardından hizmete alınacak Savarona'nın, Deniz Harp Okulu öğrencilerinin eğitimlerinde kullanılması planlanıyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul Tersanesi Komutanlığındaki inceleme ve denetlemeleri sırasında Dizayn Proje Ofisindeki çalışmalara ilişkin de bilgi aldı. Güler ayrıca Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası olan ve aslına uygun olarak restorasyonu yapılan Savarona'da incelemelerde bulundu" ifadeleri kullanıldı.
'Savarona' deniz eğitimlerinde kullanılacak
Atatürk'ün manevi mirası Savarona, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine 17 Ağustos 2023'te alınmış, sonrasında İstanbul Tersanesi Komutanlığı havuzunda kapsamlı onarıma tabi tutulmuştu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından 'Savarona'nın, Deniz Harp Okulu öğrencilerinin eğitim sürecinde kullanılması planlanıyor.