Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Tarihin en büyük ihanetine bu alçaklar imza attı

Kalleşlerin ihanetiyle baş­layan 15 Temmuz; asil milletin cesareti, engin feraseti ve ordu-millet dayanış­ması sayesinde halkın iradesi­nin zaferine dönüştü. 15 Tem­muz akşamı Genelkurmay İkinci Başkanı olarak ben ve diğer va­tansever silah arkadaşlarım düş­man askerine bile yapılmayacak bir muamele ile karşılaştı.

As­kerliğin, her türlü duruma karşı teyakkuzda olmayı, mücadele di­siplininden ayrılmamayı, bulu­nulan her ortamda azami dikkati gerektiren ve bunları bir yaşam tarzı olarak benimseten bir mes­lek olduğunu hepimiz biliyoruz. 15 Temmuz’da, ilk andan itiba­ren olan biteni anlamaya ve iliş­kiler ağını çözmeye odaklanarak, bu anlayışımızı bir kez daha or­taya koyduk.

Eski zamanlardan farklı bir darbe girişimi vardı

Bir darbe ile karşı karşıyaydık ama bu eski zamanlarda yaşanan ve aslında hiç olmaması gere­ken darbe girişimlerinden de çok farklıydı. 17-25 Aralık’tan beri resmi olarak devletimizin müca­dele halinde olduğu radikal bir örgüt olan FETÖ mensupları ta­rafından gerçekleştiriliyordu. O gece asil Türk milleti, Cumhur­başkanımızın çağrısı üzerine her yaştan insanıyla bu alçaklara, üstün bir cesaretle karşı durmuş, devletinin bekasına ve kendi ge­leceğine sahip çıkmıştır.

Aynı şekilde, asil milletimizin bağrından çıkmış Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) devletine, ül­kesine bağlı şerefli mensupla­rı da milletimizle omuz omuza vererek bu hainlere karşı kahra­manca direnmiş, onlara engel ol­muştur. Buradaki kritik husus; bu hainlerin silah kullanması, darbe talimatı vermesi, ordunun tamamının bu işin içinde olduğu izlenimi yaratmaya ve milletimi­zi buna inandırmaya çalışmasıy­dı. Ancak, devletine ve milletine bağlı Şehit Ömer Halisdemir gibi vatan evlatlarımızın gösterdiği kahramanlık bu oyunu bozmuş ve bu durum darbe girişiminin akamete uğramasındaki en kri­tik noktalardan biri olmuştur.

TSK’dan 23 bin 859 personel ihraç edildi

15 Temmuz darbe girişimi­nin ardından devletin içine sı­zan FETÖ mensuplarına yönelik kapsamlı mücadele kapsamında Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve TSK bünyesinde ise köklü bir temizlik operasyonuna imza at­tık. Bugüne kadar TSK’dan 23 bin 859 personel ihraç edilmiş, 2 bin 292 personelin ise rütbe­si geri alınmıştır. Açığa alınan ve geçici görevden uzaklaştırı­lan personel sayısı 245’tir. Bun­dan sonra da MSB olarak tespit edilen bilgi ve belgeler ışığında FETÖ ile mücadelemiz, hassa­siyetle ve tavizsiz şekilde yürü­tülecektir.

Öte yandan, mazisi zaferlerle dolu şanlı ordumuz, 15 Temmuz sonrası hainlerden temizlenme­ye başlar başlamaz Cumhurbaş­kanımızın direktifleri ile yurt içi ve sınır ötesinde büyük ve kap­samlı operasyonların icrasına yönelmiş, ülkemizin ve vatan­daşlarımızın başına musallat olan terör belası bitme noktası­na getirilmiştir.

Aynı zamanda bu zorlu sü­reçte zaafa uğrayacağı düşünü­len Türk ordusunun çok daha güçlendiği ve harekat kabiliye­tinin arttığı tüm dünyaya göste­rilmiştir. Kahraman ordumu­zun elde ettiği başarılar saye­sinde Türkiye, 15 Temmuz hain girişiminde bulunan şer odak­larının planlarını bozmuş, hem sahada hem masada etkin ve oyun kurucu bir ülke haline gel­miştir.

FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayacak

FETÖ’nün yeniden yapı­lanma girişimlerine karşı alı­nan önlemler hakkında da çalışmalar yapıyoruz. Başta gü­venlik güçleri olmak üzere dev­letin tüm kurumlarının koor­dine halinde diplomatik, siya­si, adli ve istihbari imkanlarını kullanarak hainlerle mücade­lesini kararlılıkla sürdürüyo­ruz. FETÖ ile mücadele kapsa­mında; menfur darbe girişimi ve örgütle irtibat ve iltisaka iliş­kin tüm iddiaları zaten adli ma­kamlara intikal ettirmiştik. Bu­ralarda da gerekli soruşturma ve kovuşturmalar yapılmıştı.

FETÖ ile mücadele hukuk çerçevesinde tüm birimlerde aynı anlayış, disiplin ve kriter­lerle yürütülmekte, devletimi­zin istihbarat kurumlarından, birimlerimizden ve diğer kay­naklardan elde edilen istihba­rat ve bilgilere mutlaka gerekli işlem yapılmaktadır. Bakanlı­ğımızın, yeni bilgi, belge ve ve­riler ışığında hassasiyetle de­vam ettirdiği FETÖ ile müca­delesi, bünyemizde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalma­yıncaya dek kararlılıkla sürdü­rülecek, TSK›nın şanlı ünifor­masını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade edilmeyecektir.