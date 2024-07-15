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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Tarihin en büyük ihanetine bu alçaklar imza attı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay İkinci Başkanı olan kendim ve vatansever silah arkadaşlarım düşman askerine bile yapılmayacak bir muamele ile karşılaştı. Milli iradeye karşı olan bir grup alçak, tarihimizin en büyük ihanetine imza attı.

Dünya Gazetesi
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Kalleşlerin ihanetiyle baş­layan 15 Temmuz; asil milletin cesareti, engin feraseti ve ordu-millet dayanış­ması sayesinde halkın iradesi­nin zaferine dönüştü. 15 Tem­muz akşamı Genelkurmay İkinci Başkanı olarak ben ve diğer va­tansever silah arkadaşlarım düş­man askerine bile yapılmayacak bir muamele ile karşılaştı.

As­kerliğin, her türlü duruma karşı teyakkuzda olmayı, mücadele di­siplininden ayrılmamayı, bulu­nulan her ortamda azami dikkati gerektiren ve bunları bir yaşam tarzı olarak benimseten bir mes­lek olduğunu hepimiz biliyoruz. 15 Temmuz’da, ilk andan itiba­ren olan biteni anlamaya ve iliş­kiler ağını çözmeye odaklanarak, bu anlayışımızı bir kez daha or­taya koyduk.

Eski zamanlardan farklı bir darbe girişimi vardı

Bir darbe ile karşı karşıyaydık ama bu eski zamanlarda yaşanan ve aslında hiç olmaması gere­ken darbe girişimlerinden de çok farklıydı. 17-25 Aralık’tan beri resmi olarak devletimizin müca­dele halinde olduğu radikal bir örgüt olan FETÖ mensupları ta­rafından gerçekleştiriliyordu. O gece asil Türk milleti, Cumhur­başkanımızın çağrısı üzerine her yaştan insanıyla bu alçaklara, üstün bir cesaretle karşı durmuş, devletinin bekasına ve kendi ge­leceğine sahip çıkmıştır.

Aynı şekilde, asil milletimizin bağrından çıkmış Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) devletine, ül­kesine bağlı şerefli mensupla­rı da milletimizle omuz omuza vererek bu hainlere karşı kahra­manca direnmiş, onlara engel ol­muştur. Buradaki kritik husus; bu hainlerin silah kullanması, darbe talimatı vermesi, ordunun tamamının bu işin içinde olduğu izlenimi yaratmaya ve milletimi­zi buna inandırmaya çalışmasıy­dı. Ancak, devletine ve milletine bağlı Şehit Ömer Halisdemir gibi vatan evlatlarımızın gösterdiği kahramanlık bu oyunu bozmuş ve bu durum darbe girişiminin akamete uğramasındaki en kri­tik noktalardan biri olmuştur.

TSK’dan 23 bin 859 personel ihraç edildi

15 Temmuz darbe girişimi­nin ardından devletin içine sı­zan FETÖ mensuplarına yönelik kapsamlı mücadele kapsamında Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve TSK bünyesinde ise köklü bir temizlik operasyonuna imza at­tık. Bugüne kadar TSK’dan 23 bin 859 personel ihraç edilmiş, 2 bin 292 personelin ise rütbe­si geri alınmıştır. Açığa alınan ve geçici görevden uzaklaştırı­lan personel sayısı 245’tir. Bun­dan sonra da MSB olarak tespit edilen bilgi ve belgeler ışığında FETÖ ile mücadelemiz, hassa­siyetle ve tavizsiz şekilde yürü­tülecektir.

Öte yandan, mazisi zaferlerle dolu şanlı ordumuz, 15 Temmuz sonrası hainlerden temizlenme­ye başlar başlamaz Cumhurbaş­kanımızın direktifleri ile yurt içi ve sınır ötesinde büyük ve kap­samlı operasyonların icrasına yönelmiş, ülkemizin ve vatan­daşlarımızın başına musallat olan terör belası bitme noktası­na getirilmiştir.

Aynı zamanda bu zorlu sü­reçte zaafa uğrayacağı düşünü­len Türk ordusunun çok daha güçlendiği ve harekat kabiliye­tinin arttığı tüm dünyaya göste­rilmiştir. Kahraman ordumu­zun elde ettiği başarılar saye­sinde Türkiye, 15 Temmuz hain girişiminde bulunan şer odak­larının planlarını bozmuş, hem sahada hem masada etkin ve oyun kurucu bir ülke haline gel­miştir.

FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayacak

FETÖ’nün yeniden yapı­lanma girişimlerine karşı alı­nan önlemler hakkında da çalışmalar yapıyoruz. Başta gü­venlik güçleri olmak üzere dev­letin tüm kurumlarının koor­dine halinde diplomatik, siya­si, adli ve istihbari imkanlarını kullanarak hainlerle mücade­lesini kararlılıkla sürdürüyo­ruz. FETÖ ile mücadele kapsa­mında; menfur darbe girişimi ve örgütle irtibat ve iltisaka iliş­kin tüm iddiaları zaten adli ma­kamlara intikal ettirmiştik. Bu­ralarda da gerekli soruşturma ve kovuşturmalar yapılmıştı.

FETÖ ile mücadele hukuk çerçevesinde tüm birimlerde aynı anlayış, disiplin ve kriter­lerle yürütülmekte, devletimi­zin istihbarat kurumlarından, birimlerimizden ve diğer kay­naklardan elde edilen istihba­rat ve bilgilere mutlaka gerekli işlem yapılmaktadır. Bakanlı­ğımızın, yeni bilgi, belge ve ve­riler ışığında hassasiyetle de­vam ettirdiği FETÖ ile müca­delesi, bünyemizde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalma­yıncaya dek kararlılıkla sürdü­rülecek, TSK›nın şanlı ünifor­masını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade edilmeyecektir.