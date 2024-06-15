Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Hakkari'deki sınır birliğine ziyaret
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Komuta Kademesi ile Hakkari Çukurca’daki 2’nci Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret etti.
Haber Merkezi
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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya paylaşımında, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ziyareti hakkında bilgi verildi.
Paylaşımda, Güler'in Kurban Bayramı dolayısıyla beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Hakkari Çukurca’daki 2’nci Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret ettiği bildirildi.
Bakan Güler ve TSK Komuta Kademesi, ziyaretin ardından askerle akşam yemeği yedi.