Milli Savunma Bakanlığı açıkladı : Komandolar deprem bölgesine gidiyor

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yaşanan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgede İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) ve birçok sivil toplum kuruluşunun ekibi enkaz altındakileri kurtarmaya çalışıyor.

Malatya’da bulunan 2. Ordu’ya bağlı askerler depremin ilk gününden beri arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Bunların yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından deprem bölgelerinde çadırlar da kuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin açıklamasına göre komandolar Malatya ve Kahramanmaraş bölgelerinde görev yapıyor. Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır illerinde ise Mehmetçik görev alıyor. Aynı zamanda felaket bölgesi için “hava yardım koridoru” oluşturulmuş durumda.

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı’nın açıkladığı bilgilere göre Gelibolu’daki İkinci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı’nda görevli subay, astsubay ve uzman erbaşlar, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın bir diğer açıklamasına göre ise Edirne’de konuşlu olan 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nın Birinci Komando Taburu Gaziantep’e doğru yola çıktı.