“Milli Savunma Bakanlığına gerekli kaynakları sonuna kadar ayrılacak”

30 Ekim 2017

Milletvekilleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ve 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın geneli ile Sayıştay tezkereleri üzerinde görüşlerini dile getirmeye devam ediyor.



Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Savunma Bakanlığına, savunma, güvenlik bütçesine bu ülkenin ne kadar ihtiyacı varsa gerekli kaynakları sonuna kadar ayıracaklarını söyledi.



Ağbal'ın savunmaya bu kadar kaynak ayrılmasından neden rahatsız olduğunu sorması üzerine HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü , bunun üretken yatırımların önündeki engel olduğunu öne sürdü.



Maliye Bakanı Ağbal da "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yapılmak istenen yatırımları engelleyen siz değil misiniz? Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde istihdamı engelleyen sizsiniz. Bu bölgelerde terörü körükleyerek o bölgede yatırımları engelleyen siz değil misiniz?" karşılığını verdi.



Kürkcü'nün sesini yükseltmesi üzerine de AK Parti'li milletvekilleri "Bağırmadan konuş." diye tepki gösterdi. Ertuğrul Kürkcü, Meclis çoğunluğuna sahip bir partinin muhalefeti susturmaya çalıştığını savundu.



Tartışmanın ardından komisyondaki görüşmeler devam etti.



CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, büyüme rakamlarının yarısı kadar bile istihdam yaratılamadığını iddia etti.



Durmaz, ekonomiye olan güvenin düşük olduğunu, bunun da yerli ve yabancı yatırımcıları ihtiyatlı davranmaya ittiğini, halkı harcamalarını kısmaya yönelttiğini söyledi.

Kaynak: AA