Milyar dolarlık ticaret kapısı 'Automechanika'da aralandı

Messe Frankfurt Istanbul ve Hannover Fairs Turkey iş birliğiyle düzenlenen fuarda bu yıl küresel otomotiv satış sonrası sektörünün en önemli isimlerinden Brembo, Group Auto, Kale, Lucas Elektrik, Mansons, Saint-Gobain, Sampa, Stellantis, Yanmar ve ZF Aftermarket de yer aldı.

Avrupa'nın otomotiv satış sonrası regülasyonlarına yön veren Uluslararası Otomotiv Satış Sonrası Distribütörleri Federasyonu üyesi dev firmaların temsilcileri de fuarda katılımcı firmalarla görüşmelerde bulundu.

'B2B görüşmeleri' dikkat çekti

Dünyanın dört bir yanından gelen güçlü tedarik ve satın alma profesyonellerinin fuarda 'B2B görüşmeleri' kapsamında milyar dolarlık yeni iş birlikteliklerine imza attığı değerlendiriliyor. Fuarda, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen alım heyeti programı dahilinde nitelikli satın alma profesyonelleri de katılımcılarla ikili görüşmeler yapma imkanı buldu. Bir sonraki Automechanika Istanbul buluşması, 12-15 Haziran 2025'te yine İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.