Minibüs kazasında üç işçi can verdi
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
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Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 53 ABY 505 plakalı minibüs, Suruç-Akçakale karayolunun Aydınlı Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
Kazada, araçtaki 3 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı. Minibüsteki tarım işçilerinin bir tarlaya çapa yapmak için gittikleri öğrenildi.
Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.