Minibüslerde İstanbulkart dönemi başlıyor: Pilot bölge seçildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) temmuz toplantısı geçen günlerde düzenlendi. Toplantıda minibüslerin elektronik bilet entegrasyonuna dahil edilmesi teklifi kabul edildi.

Milliyet'ten Gülden Çoktan'ın haberine göre yeni sistem için Arnavutköy ilçesi pilot bölge seçilirken, mevcut İstanbulkart ücret tarifesi (indirimli, aktarma, ücretsiz vb.) de geçerli olacak.

Önce taşradan başlayacak

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, sistemin öncelikli olarak taşradaki yolcuların minübüsle taşınmasına yönelik planlandığını belirterek şunları söyledi: “Arnavutköy ilçesi özelinden başlayarak dolmuşları toplu ulaşım sistemine entegre etmeyi planlıyoruz. Başlangıçta kentin merkezindekileri kapsamayacak. Öncelikle Arnavutköy, Silivri, Çatalca, Şile gibi taşrası fazla olan ilçelerde hem dolmuşlar hem de otobüsler aynı güzergaha kilometrelerce gidiyorlar. Ve birlikte aynı yolcuya talip oluyorlar. Bizim bu yolculara ulaşım himeti sağlama zorunluluğumuz var. Engelli, yaşlı, dezavantajlı ve öğrenciyi taşımak için dolmuşları bu sisteme entegre ettiğimizde taşranın en ücra noktasından vatandaşlarımızı ilçenin merkezine getireceğiz. Onları, kentin merkezine taşıyacağız.”

İndirimli kartları belediye ödeyecek

Aktarmalı, ücretsiz, indirimli ödemelerin belediye tarafından sübvanse edileceğini ifade eden Gökce, şöyle devam etti: “Biz de o kilometreleri otobüslerle yapmadığımız için kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmış olacağız. Minibüsler daha konforlu ve rahat olacak. İlk etapta minibüslerin mevcut araçlarında, TSE onaylı tadilatla koltuk kapasitesi artırılarak araç sınıfı değiştirilerek en az 17+1 koltuklu otobüse dönüşüm sağlanacak. Başlangıç noktası Arnavutköy olacak. Oradaki minibüsleri kooperatif çatısı altında bir araya getirterek, rızasını alıyoruz. Sonra diğer taşra ilçelerine çok daha sonra da merkezdekilerde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Araçlara GPS, kamera gibi donanımlar eklenerek mevcut filo sistemine entegrasyonu sağlanacak."