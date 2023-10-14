Mısır ile Türkiye'den Gazze'ye yardım diplomasisi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, resmi ziyaret kapsamında başkent Kahire’de bulunan Bakan Fidan’ı kabul etti.

Gazze Şeridi’nde yükselen askeri gerilime yönelik gelişmelerin masaya yatırıldığı görüşmede taraflar, “mevcut durumun bölgenin güvenliği ve istikrarına yönelik tehdit oluşturduğu, şiddetin derhal durdurulması, sükunetin sağlanmasına yönelik uluslararası çabaların artırılması” konusunda fikir birliğine vardı.

İnsani yardım mesajı

Tarafların, bölgedeki sivillerin korunması, yerlerinden edilmesi risklerine karşı acil ve etkili tedbirlerin alınması konusunda mutabık kaldığı görüşmede, “Gazze halkının aç bırakılma, yerinden edilme gibi toplu cezalandırma politikalarına maruz kalmaması gerektiği” vurgulandı.

Taraflar ayrıca "Gazze halkının insani yardıma güvenli ve acil erişiminin sağlanması gerektiğini" vurguladı.

Mısır-Türkiye arasındaki işbirliğine ilişkin gelişmelerin de ele alındığı görüşmede Sisi, ikili ilişkilerde karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar çerçevesinde görülen gelişmelerden memnuniyetini dile getirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı, ilerleyen süreçte iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek ve yeni bir aşamaya taşımak için çalışmaya devam etmenin, çeşitli ikili işbirliği mekanizmalarını harekete geçirmek için karşılıklı adımların sürdürülmesinin ve somut ilerlemelerin sağlanmasının önemine dikkati çekti.