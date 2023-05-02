Mısır'a seyahatlerde yeni dönem başladı
Mısır'da Türk vatandaşlarına artık 'kapıda vize' uygulaması başlatıldı. Karar Dışişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu.
Haber Merkezi
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Dışişleri Bakanlığı Mısır'a ziyaretlerde yeni uygulamayı açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından duyurulan karara göre Mısır'a 'kapıda vize' uygulaması başlatıldı.
Twitter'dan yapılan açıklamada "Mısır’a seyahat edecek vatandaşlarımız bundan böyle Mısır sınır kapılarından vizelerini alabilecektir" denildi.