MİT Başkanı Kalın'dan Heniyye'yle ateşkes görüşmesi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze'de ateşkes görüşmelerinde gelinen son aşama, kalıcı ateşkesin sağlanması, rehine takası ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için atılacak adımları ele aldı.

Kalın, Heniyye'nin İsrail'in saldırısında şehit olan ablası ve Filistin halkı için başsağlığı diledi, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.