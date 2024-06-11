'MİT mensubuyuz' diyerek 139 bin 600 dolar dolandırdılar!
Antalya'da bir vatandaş, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan kişilere 139 bin 600 dolar kaptırdı. Polisin gözaltına aldığı dört kişiden ikisi tutuklandı.
Haber Merkezi
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Antalya'da kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, "Banka işlemleriniz MASAK tarafından inceleniyor" diyerek kandırdıkları vatandaştan elden 139 bin 600 dolar para aldı.
Konuyla ilgili inceleme başlatan polis A.B., M.S., C.Ç. ve M.S. isimli 4 şüpheliyi yakaladı.
'Nitelikli dolandırıcılık' olayını gerçekleştiren ve adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.