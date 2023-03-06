MİT müsteşar vekili, Çin’e büyükelçi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen merkeze alınırken Önen’den boşalan Çin Büyükelçiliği’ne Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürü İsmail Hakkı Musa atandı.

Musa, 8 Ocak 2004-29 Eylül 2005 tarihleri arasında Kazan başkonsolosu, 15 Ekim 2007-12 Eylül 2009 tarihleri arasında Lyon başkonsolosu, 15 Eylül 2009 - 30 Ekim 2011 tarihlerinde Dışişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, 1 Kasım 2011-15 Ekim 2012 tarihlerinde Brüksel büyükelçisi olarak görev yaptı.

MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın seçimlerde aday olmak için istifa etmesi üzerine 10 Şubat 2015 tarihinde MİT Müsteşarlığı’na vekaleten atanan Musa, bu görevini 10 Mart 2015 tarihine kadar sürdürdü. Evli ve iki çocuk sahibi olan Musa, Fransızca ve İngilizce biliyor.