'MİT'çiyiz, savcıyız' yalanıyla 11 milyon liralık dolandırıcılık
Kendilerini MİT'çi, savcı ya da polis gibi kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran çete çökertildi. Zanlıların vatandaşları kandırarak 11 milyon lira para topladığı belirlendi.
Antalya'da özellikle 70 yaş ve üzeri vatandaşları telefonla arayıp kendilerini MİT mensubu, cumhuriyet savcısı, hakim, polis ve jandarma olarak tanıtıp "Adınız terör örgütüne karıştı, kimliğiniz bir olayda kullanıldı" diyerek dolandırdıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin güven kazanma amaçlı üst düzey kamu görevlileri adına sahte düzenlenen kimlik vb. belgelerin fotoğraflarını cep telefonlarına göndererek 4 ayrı müştekiyi 11 Milyon 500 bin TL dolandırdıkları belirlendi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Antalya merkezli 2 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 7 kişi yakalandı. Şüphelilerden elde edilen cep telefonları, sim kartları ve dijital materyallere e konulurken ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklandı.