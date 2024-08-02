Mor gözlü paylaşım Stone sevenleri korkuttu!

Bodrum tatili sırasında tatsız bir olay yaşayan ve kaldığı otelde gece yarısı yere düşüp yüzünü mermere çarpan oyuncu, gözü mor olsa da paylaştığı fotoğrafla sevenlerine "İyiyim!" mesajı verdi.

"Gözüm iyiye gidiyor"

Kazayla ilgili olarak, "Birçok ülkede, birçok otelde bulundum. Bir gece yarısı tuvalete gitmek için kalktığımda nerede olduğumu karıştırdım ve yüzümü mermere çarptım" diye ünlü oyuncu, takipçilerini rahatlatmak için açıklamasını "Hayır, kimse bana bir şey yapmadı. Ve evet, ben iyiyim! Harika zaman geçiriyorum. Çok iyi ağırlanıyorum. Ve evet, gözüm daha iyiye gidiyor" sözleriyle tamamladı.