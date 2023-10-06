Motorine indirim geliyor!

Brent petrol fiyatlarındaki değişiklikler, benzin ve motorin fiyatlarına yansımaya devam ediyor. 7 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 2 lira 92 kuruş indirim olması bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40.13 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 33.50 liradan satılıyor.