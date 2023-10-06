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Motorine indirim geliyor!

Brent petrol fiyatlarındaki değişiklikler, benzin ve motorin fiyatlarına yansımaya devam ediyor. 7 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 2 lira 92 kuruş indirim olması bekleniyor.

Haber Merkezi
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Brent petrol fiyatlarındaki değişiklikler, benzin ve motorin fiyatlarına yansımaya devam ediyor. 7 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 2 lira 92 kuruş indirim olması bekleniyor. 

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40.13 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 33.50 liradan satılıyor.