Motorine zam geliyor
5 Temmuz 2023 tarihinde benzin grubunda bir fiyat değişikliği bulunmuyor. Motorine ise gece yarısı itibarıyla 87 kuruş zam bekleniyor.
Haber Merkezi
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
5 Temmuz 2023 tarihinde benzin grubunda bir fiyat değişikliği bulunmuyor.
Motorine ise gece yarısı itibarıyla 87 kuruş zam bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,96 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 26,19 liradan satılıyor.