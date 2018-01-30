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Motosiklet sevenler DÜNYA’da buluşuyor

DÜNYA gazetesi, Türk basınında bir ilke imza atarak 2 Şubat'tan itibaren motosiklet tutkunları için sayfa yapacak.

Motosiklet sevenler DÜNYA’da buluşuyor
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Türkiye'de ilk defa bir günlük gazete "motosiklete özel sayfa" hazırlıyor. 

İki haftada bir cuma günleri yayınlanacak sayfamızda; sektörel gelişmeler, firma haberleri, dünyada ve Türkiye'de motosiklet sevenlerin kaçırmaması gereken en son trendler, yeni modeller, en son teknolojiler ile yeni ekipmanların yanı sıra motor tutkunu CEO röportajları, konuk yazarlar, festival/ fuar takvimleri ve çok daha fazlasını motosiklet tutkunlarıyla buluşturuyoruz.

2 Şubat Cuma’yı bekleyin...

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