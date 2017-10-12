Motosikletlilere 'Son Sürat' uygulaması

12 Ekim 2017

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Daire Başkanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerince, kural ihlali yapan motosiklet sürücülerine yönelik 'Son Sürat' uygulaması gerçekleştiriliyor.

Genel asayiş, trafik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla çalıntı ve aranan motosikletler, aranan şahısların yakalanması, motosikletlerin ve sürücülerin trafiğe uygunluklarının denetlenmesi amaçlanıyor.

Çalıntı ve herhangi bir eksiği bulunan motosikletler trafikten men edilirken, kask takmayan ve eksik evrakları bulunan çok sayıda sürücüye de para cezası kesiliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı ve Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Başkanlığının koordinesinde, 81 il emniyet müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri tarafından 4 bin 315 noktada, 6 bin 873 ekipteki 25 bin 247 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, motosikletlerin plaka, sigorta, ruhsat, şasi numaraları ile gizli bölmeleri kontrol edilirken, sürücülerinin ise kimlik bilgileri sorgulanıyor.

Kaynak: AA