MSB: Alper Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na atandı

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörü kaynağında yok etme anlayışı doğrultusunda sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirdiği operasyonlarına devam ettiğini ifade etti.

Aktürk, operasyonların, sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli icra esaslarında uygun bir şekilde kararlılıkla geçekleştirildiğini belirterek, "Son bir haftada 95 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar 983'ü Irak'ın, 980'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1963 olmuştur." bilgisini verdi.

Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik 2 ve 9 Eylül'de hava harekatları düzenlendiğini hatırlatan Aktürk, şöyle devam etti:

"İçerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan toplam 41 hedef başarıyla imha edilmiştir. Azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak gerçekleştirilen harekatlarda ilk belirlemelere göre 27 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir. Ayrıca, bu hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur."

Tuğamiral Aktürk, 9-10-11 Eylül tarihlerinde şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar, Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü ve Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'a da Allah'tan rahmet diledi.

75 bin 332 kişinin sınırdan yasa dışı geçmesi önlendi

Tuğamiral Aktürk, hudutların Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunduğuna vurgu yaparak, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 493 şahıs yakalanmıştır. 1545 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan şahıslardan 6'sı terör örgütü mensubudur. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 10 bin 91'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 75 bin 332 olmuştur." ifadelerini kullandı.

Bölgesel ve küresel barışa katkılar

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, 8 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan ve İstanbul Tersanesi Komutanlığı tarafından restorasyonu tamamlanan Savarona'da inceleme ve denetlemelerde bulunduğunu hatırlattı.

Bakan Güler'in, 10 Eylül'de Batum'da gerçekleştirilen "Üçlü Savunma Bakanları 11'inci Toplantısı"na katıldığını hatırlatan Aktürk, toplantı sonrasında Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında "Üçlü Mutabakat Metni" imzalandığını ifade etti.

Güler'in, Gürcistan'daki temaslarının ardından 11 Eylül'de resmi ziyarette bulunmak üzere Kazakistan'a gittiği bilgisini paylaşan Aktürk, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildiği ve Kazakistan temaslarının devam ettiğini söyledi.

Aktürk, Türkiye ile Yunanistan arasında "Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı" kapsamında 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in Yunanistan 1'nci Ordu Komutanı'nı ziyaret ettiğini aktardı.

İşlediği savaş suçlarına bir yenisini daha ekleyen İsrail'in, Han Yunus'ta ilan ettiği sözde insani bölgede sivillerin kaldığı çadırlara saldırarak onlarca Filistinliyi katletmesini lanetlediklerini dile getiren Aktürk, "Yaklaşık bir yıldır devam eden İsrail'in saldırıları ile 41 binden fazla masum Filistinli hayatını kaybetmiş, hastaneler, eğitim kurumları, mülteci kampları yerle bir edilmiştir. İnsanlığa karşı suç işleyen İsrail'in, Filistin halkına yönelik vahşetine uluslararası toplum maalesef seyirci kalmaya devam etmektedir. En kısa zamanda ateşkesin temin edilmesi ve insani yardımların Gazze'ye erişiminin önündeki tüm engellerin kaldırılması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz." diye konuştu.

Eğitim ve tatbikatlar

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin de aralıksız devam ettiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, 15-30 Eylül arasında NATO Kısa Süreli İkaz (SNEX) ve 16-19 Eylül arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası tatbikatları gerçekleştirilecektir. Doğu Akdeniz'de 10 Eylül-2 Ekim arasında NATO Deniz Muhafızı Harekatı 2024 yılı 5'inci Odak Harekatı (FOCOPS 2024/5) icra edilmektedir. Ülkemiz, harekata 10-30 Eylül arasında TCG Burakreis denizaltısı ile iştirak etmektedir. 11-14 Eylül arasında İzmir'e liman ziyareti gerçekleştiren Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait Oriku gemisi tarafından 17-20 Eylül, Alman Deniz Kuvvetlerine ait Pegnitz gemisi tarafından ise 19-22 Eylül arasında İzmir'e liman ziyaretleri yapılacaktır. Ayrıca İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, TCG Sancaktar ve TCG Kınalıada tarafından İzmir'e liman ziyaretleri gerçekleştirilmiş ve gemilerimiz halkın ziyaretine açılmıştır."

Alper Gezeravcı, Uzay Komutanlığı'na atandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kara, deniz, hava, siber ve uzay alanlarındaki etkinlik ve caydırıcılığının her geçen gün daha da artırıldığına vurgu yapan Aktürk, "Bu kapsamda Hava Kuvvetlerimiz bünyesinde kurulan Uzay Komutanlığımızın teşkil faaliyetleri devam etmektedir. Milli Uzay Programı kapsamında bir ilki gerçekleştirerek insanlı uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı, '2024 Yılı Genel Atamaları' ile Uzay Komutanlığı emrine atanmıştır." ifadesini kullandı.

Doğal afetle mücadele

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın, insani yardım faaliyetleri ile orman yangınları başta olmak üzere afetlerle mücadeleye destek vermeye devam ettiğini belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, son olarak 7-8 Eylül tarihlerinde Muğla'da olmak üzere bugüne kadar 31 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 102 helikopter ile 2 bin 974 sorti yaparak katkı sağlamıştır." diye konuştu.

TSK'nın, teknolojisi, tecrübesi, mühendislik altyapısı ve proje yönetim sistematiği ile tüm dünyanın dikkatini çeken yerli ve milli savunma sanayisiyle imkan ve kabiliyetleri daha da artırdığına işaret eden Aktürk, şunları kaydetti:

"Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda, modernizasyon faaliyetleri tamamlanan M60T tankı ile Alçak İrtifa Hava Savunma (Korkut) Komuta Kontrol ve Silah Sistemi araçlarının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Bakanlığımıza bağlı ASFAT ana yükleniciliğinde İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda inşa edilen PNS BABUR gemisi, Pakistan'da düzenlenen ve Pakistan Cumhurbaşkanı'nın da katıldığı törenle hizmete alınmıştır. PNS BABUR'un dost ve kardeş ülke Pakistan'a hayırlı olmasını diliyoruz. Ayrıca, Kara Kuvvetlerimizin envanterinde 10 bin saatlik uçuş süresini başarıyla tamamlayan ilk Bayraktar TB-2 İHA'mız envanterden çıkarılmış, başarılarının hatırası olarak BAYKAR şirketine teslim edilmiş ve yerine son teknoloji ürünü SİHA Silahlı Kuvvetlerimize verilmiştir."

Aktürk, gücünü bağrından çıktığı Türk milletinin sevgisi ve güveninden alan, mazisi zaferlerle dolu ordunun, terörle mücadeleden sınır güvenliğine, uluslararası misyonlardan insani yardım faaliyetlerine kadar çok geniş bir alanda kendisine verilen tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getirmeye devam edeceğini ifade etti.