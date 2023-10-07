MSB duyurdu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 58'e yükseldi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde en az 14 teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu. Bakanlık etkisiz hale getirilen terörist sayısının 58'e yükseldiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde en az 14 teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu. Bakanlık etkisiz hale getirilen terörist sayısının 58'e yükseldiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Teröristlerin inlerini başlarına yıkıyoruz! Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG’li teröristlere ait hedefler gece boyunca ateş destek vasıtalarımızla güçlü şekilde vuruldu. İlk belirlemelere göre en az 14 teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi" denildi.