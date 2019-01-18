MSB: Tel Rifat'tan yapılan taciz ateşlerine karşılık verildi
MSB tarafından yapılan açıklamada, "Tel Rifat'tan yapılan taciz ateşlerine gerekli karşılık verildi." denildi.
Milli Savunma Bakanlığından, Afrin bölgesinde görev yapan TSK unsurlarına PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine gerekli karşılığın verildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılık verilmiştir." ifadesi kullanıldı.