MSB'den 'F-35'e karşı S-400' iddiasına yalanlama

Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bugün Ankara'daki bakanlıkta basın toplantısı düzenledi. Toplantının ardından MSB kaynakları basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gazeteciler, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına dair Yunan gazetesinde çıkan 'F-35 programına tekrar dahil edilme karşılığında S-400'lerin İncirlik'te ABD kontrolünde bulundurulacağına' iddiaları sordu.

Kaynaklar bu soruya "Bu konuda üçüncü ülkeler tarafından yapılan algı oluşturma amaçlı haberlere itibar etmemek, ihtiyatlı yaklaşmak gerekir" cevabını verdi.

Kaynaklar şunları söyledi: "Şu an için S-400 ve F-35 konusunda her iki ülkenin de tutumunda bir değişiklik bulunmamaktadır. Biz müttefiklerin birbirlerine kısıtlama veya yaptırım uygulamasının doğru olmadığını, müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Beklentimiz müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun karar alarak örtülü-örtüsüz tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır."