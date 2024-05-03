MSB'den son dakika duyurusu: Askerlik yerleri açıklandı (Sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı)

Mayıs celbi 2024 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar paylaşıldı. Yayımlanan duyuru sonrasında ise askerlik yerleri de ilan edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü'nün tarafından yapılan açıklamaya göre askerlik yerleri 3 Mayıs Cuma günü erişime açıldı.

Askerlik yerleri nasıl sorgulanır?

Bakanlıktan yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:

"Mayıs/Haziran ve Temmuz 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz."

Mayıs/Haziran ve Temmuz 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır.



Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/80nQA6qut1 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 3, 2024

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri ise şöyle;

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup): 16 Mayıs 2024

Er (2’nci Grup): 27 Haziran 2024

Er (3’üncü Grup): 25 Temmuz 2024