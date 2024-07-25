MTV ikinci taksit ödemesinde son gün ne zaman? (Moturlu Taşıtlar Vergisi nereden, nasıl ödenir)

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksitleri için ödemeler 1 Temmuz 2024 itibarıyla başladı. MTV’nin ikinci taksiti için son gün ise 31 Temmuz 2024 çarşamba. MTV’nin ikinci taksitinin 31 Temmuz’a kadar ödenmemesi halinde araç sahipleri aylık yüzde 4,5 gecikme faizi ödemek durumunda kalacak.

MTV nereden, nasıl ödeniyor?

MTV taksit ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi gib.gov.tr (Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması) üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

MTV ödemeleri, anlaşmalı bankaların kredi kartları ve banka kartları ile, banka hesaplarından, yabancı bankaların kredi kartları ve banka kartları ile anlaşmalı bankaların şubelerinden yapılabileceği gibi alternatif ödeme kanalları (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.) ve PTT iş yerlerinden de yapılabiliyor.