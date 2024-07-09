Muğla Büyükşehir Belediyesi atık su arıtma kapasitesini yüzde 61 arttırdı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü suyun geri kazanımı ve çevrenin korunması amacıyla yürüttüğü projelere devam ediyor. Bu kapsamda en önemli yatırımların başında gelen atık su arıtma tesislerini hayata geçirmeye devam Büyükşehir Belediyesi, arıtma kapasitesini yüzde 61 oranında yükseltti.

Yerleşik nüfusun 1 milyon 82 bin olduğu Muğla’da turizm sezonunda bu rakam oldukça yükselirken, özellikle Bodrum, Fethiye ve Marmaris gibi önemli turizm merkezleri bulunan kentte, hizmetler yerleşik nüfusa göre değil turizm sezonu da göz önünde bulundurularak yapılıyor.

Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yatırımlarla atık su arıtma kapasitesi 1 milyon 600 bin kişiye hizmet verebilecek noktaya geldi. Son olarak Bodrum ve Fethiye’de yeni arıtma tesisi ve kapasite artış çalışmaları yapılırken hem arıtma kapasiteleri arttırıldı hem de atık su kaynaklı çevre kirliliği ve kötü kokunun önüne geçildi.

Günlük 187 bin metreküp su geri kazanılıyor

İl genelinde 32 atık su arıtma tesisi ve 319 bin 697 metreküp kapasite ile hizmet veren MUSKİ Genel Müdürlüğü bu tesislerde günlük 187 bin metreküp su arıtarak doğaya kazandırıyor. Ayrıca 30 tesiste İleri Biyolojik arıtma yapabilirken buradan elde su yeşil alan sulamasında kullanılıyor.

Çevreci yatırımlarla Muğla’ya hizmet etmeye devam edecekleri vurgusu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, su konusunun büyük önem taşıdığını ve korunması gereken en büyük değer olduğunu söyledi.

Aras; "Bizim en büyük önceliğimiz dünya kenti olan Muğlamızın doğal güzelliklerini ve insan yaşamının kaynağı olan suyumuzu korumak. Bu kapsamda öncelikle suyun geri dönüşümü için çalışıyoruz. İleri Biyolojik arıtma tesislerimizde atık suyu arıtıyor ve yeşil alan sulamasında kullanıyoruz. Böylelikle hem bu suyun mavi denizlerimize zarar vermesini engelliyor hem de tasarruf sağlamış oluyoruz. Önümüzdeki süreçte ihtiyaç olan bölgelerimiz için başladığımız yeni arıtma tesisi yatırımları için proje çalışmalarımız var. Bu çalışmalarla kentimizin her noktasında arıtma hizmeti vermeye gayret edeceğiz. Bizler bildiğiniz gibi sadece 1 Milyon nüfusu olan bir kent değiliz. Her ne kadar devlet desteği 1 Milyon nüfus üzerinden yapılsa da biz yılın 6 ayı kentimize gelen misafirlerimiz ile birlikte 5 Milyon nüfusa hizmet veriyoruz. Bu nedenle çevrenin korunması için büyük gayret sarf ediyoruz. Arıtma konusunda tesislerimizin iyileştirilmesi ve yeni tesislerin hayata geçirilmesi yönünde yeni projelerimiz bulunuyor” şeklinde konuştu.