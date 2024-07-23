Muğla'da bir evde çıkan yangın ormana sıçradı

Köyceğiz'in Karaçam Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında yerleşim yeri içindeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede yangın diğer evlere ve ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yapılan ilk belirlemelere göre ise yangında 2 ev ve 1 ahırın zarar gördüğü tespit edildi.