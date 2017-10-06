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Muğla'da kaçan teröristlerle temas sağlandı

Muğla Köyceğiz'de kaçan 2 PKK'lı teröristle temas sağlandı. Çembere alınan 2 terörist ile çatışmanın sürdüğü ifade edildi.

Muğla'da kaçan teröristlerle temas sağlandı
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Muğla'nın Köyceğiz İlçesi'nde PKK'lı teröristlere yönelik olarak 'Fırtına' adıyla düzenlenen operasyonda dün 5 teröristin öldürülmesinin ardından bugün İnsansız Hava Aracı (İHA) ve bir helikopterin de havadan desteğiyle kaçan 2 teröristle temas sağlandığı bildirildi.

Dünkü temasın yaşandığı Toparlar Şelalesi'nin 600 metre kuzebatısında çembere alınan 2 terörist ile çatışmanın sürdüğü ifade edildi.

Polis de Köyceğiz'in girişindeki kırsal Döğüşbelen Mahallesi ile çıkışındaki kırsal Zeytinalan Mahallesi'nde önlem alıp, araçları tek tek durup, arama yapıyor.

Kaynak: DHA

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