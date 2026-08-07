Muğla'da korkutan deprem! Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 7 Ağustos 2026 SON DEPREMLER

Muğla'da korkutan deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Muğla açıklarında saat 10:10'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akdeniz meydana gelen depremlerle sarsılmaya devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre en büyük deprem, saat 10:10'da Muğla açıklarında Marmaris ilçesinde meydana geldi.
AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, depremin büyüklüğü 4.1 olarak ölçülürken, yerin 10.86 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
7 Ağustos 2026 son depremler listesi
10:10 - Akdeniz - [73.68 km] Marmaris (Muğla) - 4.1
10:06 - Menderes (İzmir) - 1.9
10:00 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1
09:55 - İnönü (Eskişehir) - 1.1
09:15 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.8
09:07 - Eldivan (Çankırı) - 1.3
09:03 - Eldivan (Çankırı) - 2.0
08:45 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2
08:42 - Pütürge (Malatya) - 0.9
08:22 - Doğanşehir (Malatya) - 1.2
08:02 - Ege Denizi - [16.53 km] Ayvacık (Çanakkale) - 2.1
07:04 - Akdeniz - [5.43 km] Marmaris (Muğla) - 1.3
06:53 - Pamukkale (Denizli) - 2.0
06:51 - Merkez (Elazığ) - 1.6
06:35 - Elbistan (Kahramanmaraş) - 1.0
06:29 - Simav (Kütahya) - 1.1
06:28 - Elbistan (Kahramanmaraş) - 1.1
06:06 - Yeşilyurt (Malatya) - 0.8
06:00 - İskilip (Çorum) - 1.0
05:44 - Ege Denizi - [122.96 km] Datça (Muğla) - 1.8