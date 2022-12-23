Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Fethiye ve Ortaca ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.
Operasyonda, farklı miktarlarda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 bin lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 5'i serbest bırakıldı, 3'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.