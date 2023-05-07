Munzur Çayı'nda suyun yönü değiştirildi
Tunceli'de 21 Nisan'da otomobille düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları ekipler ve gönüllü vatandaşların katılımı ile sürüyor. Bölgede sürdürülen aramaların kolaylaştırılması amacıyla çayda suyun yönü değiştirildi.
Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelen Baran Aslantaş'ın kullandığı otomobil, 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü mevkisinde Munzur Çayı'na düştü. Sürücünün yanı sıra araçtaki Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral suda kayboldu.
Ekipler, kayıp 3 kişinin bulunması için bölgede başlattıkları çalışmalar sırasında sürücü Baran Aslantaş'ın cansız bedenini dün sudan çıkardı.
Kayıp Azad Demiral (21) ve Mehmet Can Demiral'ı (22) arama çalışmaları devam ediyor.
Vali Mehmet Ali Özkan'ın koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) yürütülen çalışmalara emniyet, jandarma, itfaiye, sivil toplum kuruluşları, belediye ve gönüllü vatandaşlardan oluşan çok sayıda kişi katılıyor.