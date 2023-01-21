Mustafa Koç mezarı başında anıldı

Koç ailesinin 3'üncü kuşak üyesi ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, vefatının yıl dönümünde Zincirlikuyu'da bulunan aile kabristanında düzenlenen törenle anıldı.

Törene Koç Ailesi, Koç Topluluğu yöneticileri ve Mustafa Koç'un sevenleri katıldı.

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, yaptığı konuşmada şunları söyledi:



“- Mustafa Bey’i ebediyete uğurlayışımızın 7’nci yıl dönümündeyiz. Zamanın nasıl akıp gittiğini böyle hüzünlü günlerde daha iyi anlıyoruz. Ancak aradan geçen yıllara rağmen, Mustafa Bey’in zamansız kaybının acısını hâlâ derinden hissediyoruz.

- Mustafa Bey, bize ve çevresindekilere her zaman güç ve güven verdi. İlham oldu. İyimserlik ve umut aşıladı. Vizyonerdi, kararlıydı. El attığı her işte en iyisini başardı. Alçak gönüllüydü, samimiydi. Vicdan sahibiydi. Tertemiz bir kalbi vardı. Bizim de kalplerimizde derin iz bıraktı.

- Kendisini daima bu güzel özellikleriyle yâd ediyoruz. Mustafa Koç ismi, hayatına dokunduğu her insanda, topluluğumuzun tarihinde ve kalplerimizde sonsuza dek yaşayacak.

- Mustafa Bey’i, Nusret Bey’i ve huzurlarında bulunduğumuz, Koç Ailesi’nin ebediyete intikal etmiş tüm fertlerini rahmet ve özlemle anıyorum.”