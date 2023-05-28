Mustafa Sarıgül: Yazıklar olsun bize!

Sonuçların netleşmesinin ardından CHP listelerinden Erzincan Milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi.

Twitter'dan Kılıçdaroğlu'nu etiketleyen Sarıgül "Sayın Kılıçdaroğlu siz kaybetmediniz. Biz kazandıramadık. Yazıklar olsun bize!" paylaşımı yaptı.