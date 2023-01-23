Muş'tan Venezuela'ya çıkarma! 150'den fazla iş insanıyla görüşecek

Bakan Muş'u, Simon Bolivar Havalimanı'nda, Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu, Ulusal Ticaretten Sorumlu Halk Gücü Bakanı Antonio Morales ve Dış Ticaret ve Yatırım Teşvikinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Johan Alvarez karşıladı.

Venezuela Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki işbirliği bağlarının güçlendirilmesi amacıyla "Türkiye-Venezuela Çok Sektörlü Ticaret Misyonu" toplantısının gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, "Türk iş insanlarından oluşan heyet, kamu ve özel sektörden 150'den fazla Venezuelalı iş insanıyla görüşecek. Bu ziyaretin amacı, her iki ülke arasındaki ticari stratejik ittifakın pekiştirilmesine doğru ilerlemek, ticari alışverişi artırmak ve bu konuda imzalanan anlaşmaların uygulanmasını teşvik etmek olacak." ifadesine yer verildi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Haziran 2022'de Türkiye'yi ziyaret ettiğinin hatırlatıldığı açıklamada, bu toplantıların verilen taahhütlerin bir parçası olduğu belirtildi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil Pinto de Twitter hesabındaki paylaşımında, "Devlet Başkanımız Nicolas Maduro adına Sayın Muş, hoş geldiniz. Türkiye ve Venezuela halklarının refahı için bizleri yoğun bir gündem bekliyor." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Venezuela, geçen yıl 1,1 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmini en kısa zamanda hedeflenen 3 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.