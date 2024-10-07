MYK gündemi kadın cinayetleri! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cezasızlık algısına müsaade etmeyeceğiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen MYK toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gündemde kadın cinayetleri ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları gibi konuların yer aldığını ifade eden Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özellikle kadın cinayetleri konusundaki mesajlarını aktardı.

“Kesinlikle cezasızlık algısına müsaade etmeyeceğiz”

Son günlerde Türkiye’de yaşanan vahşi kadın cinayetlerinin tüm toplumu derinden yaraladığını belirten Çelik, bu tür olayların önüne geçmek için infaz yasası düzenlemeleri dahil birçok konunun yeniden gözden geçirileceğini söyledi. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın net mesajını şu sözlerle aktardı: “Kesinlikle cezasızlık algısına müsaade etmeyeceğiz. Eylemlerin cezasız kaldığına dair bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bundan dolayı fevkalade hassasız.”

Çelik, “Canımızı çok yakan bir takım şiddet olayları oldu. Kadın polisimiz şehit edildi. İki kadın cinayeti art arda işlendi. Son derece üzücü. Bugün de sayın Cumhurbaşkanımız MYK'daki açış konuşmasında bu tabloya geniş yer ayırdı. Tecavüze uğrayan Sıla bebeğin de hayatını kaybettiğini öğrendik. Fevkalade üzgünüz” dedi.

“Kadına şiddet konusunda siyaset üzerine düşeni yapacak”

Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine karşı siyaset kurumunun üzerine düşen görevleri yapacağını belirten Çelik, infaz yasasının ve diğer hukuki düzenlemelerin her zaman gözden geçirileceğini ve gerekirse yeni adımların atılacağını dile getirdi. Çelik, “Cumhurbaşkanımızın bu konuda tavrı çok net. Kadın cinayetlerine karşı asla taviz vermeyeceğiz” diye konuştu.

Gazze ve Orta Doğu’daki durum hakkında sert eleştiriler

MYK toplantısında, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve Batı ülkelerinin bu duruma karşı tutumu da geniş yer buldu. Çelik, Gazze’de yaşananlara dikkat çekerek, Batı ülkelerinin insan hakları konusunda çifte standart uyguladığını ve İsrail’in suçlarına karşı sessiz kaldıklarını ifade etti. Çelik, “Netanyahu hükümeti açık bir şekilde savaş suçu işliyor. Uluslararası hukukun namusu, Netanyahu hükümetini yargılayıp yargılamamakla ölçülecektir” dedi.

İsrail’in sadece Gazze’de değil, Lübnan ve diğer Ortadoğu ülkelerinde de benzer suçlar işlediğini belirten Çelik, “İsrail, Lübnan’ı yeni bir Gazze yapmaya çalışıyor. Lübnan’da insanlara bir saat önceden ‘bu bölgeyi terk edin’ deyip arkasından orayı bombalıyorlar. Netanyahu, bölgesel savaşı artırma niyetini açıkça ifade ediyor” şeklinde konuştu.

“Akdeniz, savaş gemileri ile dolduruldu”

Ortadoğu’daki çatışma ortamının Akdeniz’e de sıçradığını ifade eden Çelik, “Akdeniz’in her tarafını savaş gemileriyle doldurdular. Artık balıkçı kayıklarının dahi hareket edebileceği bir alan kalmadı. Diplomasiye ve uluslararası hukuka enerji harcansaydı, bu kadar insan ölmemiş olurdu” dedi.

“İsrail, BM ve uluslararası kurumları hedef alıyor”

Çelik, İsrail’in Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’i “istenmeyen adam” ilan etmesini de sert bir dille eleştirerek, “İsrail, BM’yi ve diğer uluslararası kurumları tehdit ederek bu kurumların itibarını sarsmaya çalışıyor. Soykırımcı bir politika izleyen Netanyahu, bütün dünya düzenini karşısına almış durumda. Ancak Cumhurbaşkanımız ve Türkiye, bu duruma karşı sessiz kalmayacak” ifadelerini kullandı.

“Kadına şiddet ve Orta Doğu’da adalet mücadelesi devam edecek”

Ömer Çelik, Türkiye’nin hem kadın cinayetlerine hem de Gazze’deki insan hakları ihlallerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu konuda net bir duruş sergilediğini vurguladı. “Kadın cinayetleri ve Ortadoğu’daki adaletsizliklere karşı duruşumuz sürecek. Gereken her türlü yasal düzenlemeyi hayata geçireceğiz” diyen Çelik, toplumun bu konularda adalet beklentisinin karşılanacağını sözlerine ekledi.