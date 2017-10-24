24 Ekim 2017

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Büyükelçi Düsen Kaseinov, Kazakistan'ın bağımsızlığının 25'inci yılı anısına AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı'ya "Kazakistan Üstün Hizmet Ödülü" takdim etti.

TÜRKSOY'un Ankara'daki merkezinde, "Türk Dünyasının Kültürel Entegrasyonunda Medya ve İletişim Konferansı" düzenlendi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Avcı'ya, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov tarafından Kazakistan'ın kültürüne yaptığı katkılarından dolayı Üstün Hizmet Ödülü verildi.

Burada konuşan Avcı, ödüle layık görüldüğü için Kazakistan Cumhurbaşkanı Nurbultan Nazarbayev'e teşekkür etti ve Türk dünyasının birliği ve beraberliği için ortak zeminler buluşturmak konusunda katkı sağladığı için TÜRKSOY'a şükranlarını sundu.

2013'te Eskişehir'in Türk dünyasında "Kültür Başkenti" ilan edildiğini anımsatan Avcı, daha sonra diğer Türk devletlerinde yeni kültür başkentlerinin ilan edilmesinde TÜRKSOY'un büyük bir katkı sağladığını belirtti.

"Türkiye, Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke"

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı da Türk dünyasını bir araya getiren şahsiyetlere teşekkür etmek adına programı düzenlediklerine belirterek Avcı'nın Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığı dönemde bu ilişkilerin daha üst seviyelere taşındığını ifade etti.

Saparbekulı, Kazakistan halkının yıllarca bağımsızlığına ulaşmak için çok çabalar harcadığını anımsatarak "Türk halkı da yıllarca bağımsızlığımızı kazanacağımız günün hayallerini kurdu." dedi.

Kazakistan'ın bağımsızlıktan sonra Türkiye'nin desteğini hep yanında bulduğunun altını çizen Saparbekulı, "Ülkemizin bağımsızlık ilanından 30 dakika sonra kardeş ve dost ülkemiz Türkiye'nin bağımsızlığımızı tanımasını herkes minnet ve şükranla anmaktadır." diye konuştu.

Kaynak: AA