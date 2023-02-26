Naci Görür: “Artçı depremler sürerken beton dökmek son derece sakıncalı”

Kahramanmaraş merkezli depremler çevredeki 11 ilde de hissedildi. Büyük yıkıma neden olan depremlerde 44 bin 218'e yükseldi. Depremlerin ardından bölgede kısa sürede inşaata başlanacak olması ise tepkilere ve endişeye neden oldu. Afet bölgesinde artçı sarsıntıların yıkıma neden olduğu biliniyor.

Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, afetin ardından artçı depremler devam ederken inşaatlarda beton dökülmesinin tehlikeli olduğuna vurgu yaptı.

Naci Görür; "Deprem bölgesinde artçı depremlerin yoğun olduğu bu zaman diliminde inşaatlarda beton dökmek son derece sakıncalı" uyarısını yaptı.

Görür Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar, deprem bölgesinde artçı depremlerin yoğun olduğu bu zaman diliminde inşaatlarda beton dökmek son derece sakıncalıdır. Beton pirizlenme süresinde ciddi çatlak ve tahribat alabilir ve görevini göremez hale gelebilir. Sevgiyle" ifadesini kullandı.