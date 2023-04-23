Naci Görür: Depremler doğudan batıya göç ediyor

Muğla'nın Ula ilçesinde art arda 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Profesör doktor Naci Görür, depremlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve şunları söyledi:

"Muğla’nın Ula çevresinde 4,0-4,1 büyüklükte depremler oluyor. Depremler Gökova Fayı üzerinde ve Muğla-Yatağan Fayına yakın. Muğla fayında depremler genellikle doğudan batıya göç ediyor. Bu bölgede en yakın depremler 2004 (5,4), 2005 (5,2) ve 2017 (6,6) oldu."