Naci Görür: Depremler doğudan batıya göç ediyor
Muğla'da art arda yaşanan depremlerin ardından açıklama yapan Profesör Doktor Naci Görür, "Muğla fayında depremler genellikle doğudan batıya göç ediyor. Bu bölgede en yakın depremler 2004 (5,4), 2005 (5,2) ve 2017 (6,6) oldu" dedi.
Haber Merkezi
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Muğla'nın Ula ilçesinde art arda 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Profesör doktor Naci Görür, depremlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve şunları söyledi:
"Muğla’nın Ula çevresinde 4,0-4,1 büyüklükte depremler oluyor. Depremler Gökova Fayı üzerinde ve Muğla-Yatağan Fayına yakın. Muğla fayında depremler genellikle doğudan batıya göç ediyor. Bu bölgede en yakın depremler 2004 (5,4), 2005 (5,2) ve 2017 (6,6) oldu."