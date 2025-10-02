Naci Görür 'her an olabilir' diyerek uyardı! Marmara'daki sarsıntı büyük depremin habercisi mi? 5.0'lık sarsıntı büyük İstanbul depremini tetikler mi?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremi kamuoyuna duyurdu. Saat 14.55'te yaşanan sarsıntı yalnızca İstanbul'da değil, aynı zamanda Bursa, Çanakkale, Kocaeli ve Sakarya gibi çevre illerde de hissedildi.

AFAD yetkililerinden alınan ilk bilgilere göre, can kaybı veya ilk aşamada tespit edilen önemli bir hasar bildirilmedi. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri devam ediyor.

Deprem KAF üzerinde gerçekleşti

Yaşanan sarsıntının ardından Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Görür, bu depremin meydana geldiği fay hattının aktif olduğunu ve Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) kuzey kolu üzerinde gerçekleştiğini açıkladı.

"Er veya geç hazır olun"

"Her an büyük bir deprem olabilir" ifadelerini kullanan Görür, "14 milyon senedir oluyor, daha da olacak" dedi.

Beklenen büyük depreme ilişkin de açıklamalarda bulunan Görür, "Beklenen Marmara depremi açısından diyorsanız maalesef olacak. Er veya geç hazır olun ve Istanbul’u deprem hazırlayın" ifadelerini kullandı.