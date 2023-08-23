Naci Görür uyardı: Yeri itibarıyla hassas

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Kiğı ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 11.19’da oldu.

Yerin 8.47 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Kiğı'nın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Göksun'da bugün meydana gelen deprem sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Görür, deprem sonrası bölgeyle ilgili, dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Naci Görür’ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

-Demirkanat-Kiğı/Bingöl'de 4,0 deprem oldu. Bu bölge stres transferlerinin olduğu bölge. Muhtemelen son transfer 6 Şubat depremleri.

-Daha önce de açıkladığımız gibi, Erzincan-Karlıova arasında, Karlıova-Bingöl arasında dikkatli olunmasını uyarmıştık.

-Şimdiki deprem de DAF'ın Göynük koluna paralel batıdaki bir fay zonu içinde meydana geldi.

-Yeri itibariyle hassas, özenli olmakta yarar var. Belki de deprem dirençli yerleşim alanları çalışmasına buradan başlamalı. Sevgiyle