Naci Görür ve Övgün Ahmet Ercan’dan Afyonkarahisar için kritik uyarı: 7.2 büyüklüğünde deprem kapıda

Afyonkarahisar’da sabaha karşı meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem, bölgede endişe yarattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, sarsıntı yerin 10.26 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem, özellikle kent merkezinde güçlü bir şekilde hissedilirken, birçok vatandaş evlerinden dışarı çıkarak güvenli alanlara yöneldi. Afyonkarahisar Valiliği, deprem sonrası herhangi bir olumsuz ihbarın olmadığını duyurdu. Tüm ekiplerin bölgede tarama çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı.

Prof. Dr. Naci Görür: Daha büyük sarsıntıların habercisi olabilir

Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunarak, depremin Afyon-Akşehir Graben sistemi üzerinde, sığ bir derinlikte gerçekleştiğini belirtti.

Görür, bölgenin jeolojik olarak Anadolu Levhası ve Batı Anadolu'nun gerilim rejimi arasında bir geçiş bölgesinde yer aldığını vurguladı. Bu tür sığ depremlerin, daha büyük sarsıntıların habercisi olabileceğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: 7.2 büyüklüğünde bir depreme hazırlıklı olmalıyız

Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise bölgenin daha büyük bir deprem potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Ercan, "Afyon-Sinanpaşa bölgesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem, daha büyük bir kırılmanın habercisi olabilir. Simav Göçüntülü Kırığı ve Afyon-Akşehir fay hatlarının kesiştiği bu bölgede, 7.2 büyüklüğünde bir depreme hazırlıklı olmalıyız" diyerek uyardı.

Uzmanların bu kritik uyarıları, bölgede daha büyük depremler olabileceği endişesini artırırken, sağlam yapıların inşa edilmesi ve tedbirlerin sıkılaştırılması gerektiği bir kez daha vurgulandı.