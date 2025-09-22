Naci Görür'den Balıkesir uyarısı! Balıkesir'de neden deprem oluyor? Naci Görür'ün Balıkesir için yorumu ne? Balıkesir'deki depremler ne kadar sürecek?

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür 21 Eylül tarihinde Balıkesir'de gerçekleşen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Görür, şu ifadeleri kullandı:

Sındırgı çevresinde depremler oluyor. Başlangıçta normaldi ama aşırı sayıda olunca dikkat çektiler. Depremlerin çoğu Gediz Grabani’nin kuzey horstu üzerinde. Burası çok sayıda KD-SB grabenlerle kesilmiş. Bunlarda üretebilirler. Deprem için fayları ve düzlemlerini vermek önemli