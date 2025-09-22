Deprem mi oldu? Balıkesir'de korkutan deprem! Kaç şiddetinde deprem oldu? Deprem nerelerde hissedildi? İstanbul'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu?

Kandilli Rasathanesi'nin son dakika deprem bildirimine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.05'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul ve İzmir'den de hissedildi. Depremin derinliği 7.4 km olarak belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı. Ayrıca AFAD an itibari ile olumsuz bir durumun bulunmadığını belirtirken saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Vali Ustaoğlu: Olumsuz bir durum yoktur

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem sonrası AFAD ve ilgili kurumların tüm ekipleriyle saha taramalarını başlattığını belirterek, "Çalışmalar devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşan olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadesini kullandı.