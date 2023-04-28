Naci Görür'den kritik uyarı: Stres transfer etmiş olabilir

Daha önce Kahramanmaraş'ın büyük deprem beklediğini ve bir an önce tedbir alınması gerektiği konusunda uyaran Yer Bilimci Naci Görür'den yeni uyarı geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan Görür, sosyal medya kullanıcılarının kendisine sıklıkla Adana'yı sorduğunu ifade etti. Kahramanmaraş'ta 7.5 büyüklüğünde deprem üreten Sürgü fayının kırıldığını ancak Sorgun fayının henüz kırılmadığını hatırlatan Görür, yetkilileri uyardı.

"Fay Adana havzasında"



Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklaması şöyle:

"Arkadaşlar, Adana hep soruluyor. Herkes aynı şeyi tekrar tekrar soruyor. Kaygılarınızı anlıyorum ama mümkün olduğunca insanımıza yararlı olacak, onları doğru yönlendirecek konular üzerinde duralım.

Maraşta 7,5 deprem üreten Sürgü fayı kırıldı ama onun batı- güneybatı uzanımı olan Sorgun fayı kırılmadı. Bu fay Adana havzasına dallanarak devam ediyor. Maraş, Yumurtalık, Osmaniye ve Ceyhan yörelerinde DAF’ın kolları var. Bu kollar üzerine Maraş ve Gaziantep depremleri stres transfer etmiş olabilir diye yönetimleri uyardık. Amaç doğru şeyler yapmak, yerleşim yerlerimizi deprem dirençli yapmak.

Bilim durum ne ise onu söyler, istediğimizi, hoşumuza gideni değil. Lütfen insanları suçlamayalım, söylemedikleri şeyi söylemiş gibi yapmayalım bu işleri siyasileştirmeyelim. Gelin hep beraber deprem konusunda insanlarımıza, yöneticilerimize destek olalım, sevgiyle."